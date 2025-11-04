広州白雲国際空港で新たに建設された第3ターミナル（T3）が10月30日にオープンしたほか、同空港の5本目の滑走路の運用も始まった。これは、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）重大プロジェクトであり、国家重点交通ターミナルプロジェクトでもある「白雲空港3期拡張プロジェクト」が5年以上かけた建設の末、ついに完成して