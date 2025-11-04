錦戸亮と赤西仁による共同YouTubeチャンネル「NO GOOD TV」のハロウィンイベント『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』が、10月31日に東京ガーデンシアターで開催された。赤西が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】錦戸亮、赤西仁、小栗旬らハロウィンコスプレで大変身） イベントには錦戸と赤西のほかにも、山田孝之、小栗旬、三浦翔平、ヒコロヒー、津田篤宏（ダイアン）