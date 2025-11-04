赤西仁＆山田孝之、五条悟と宮粼駿のコスプレ披露 夢のツーショットに「再現率高すぎます」
錦戸亮と赤西仁による共同YouTubeチャンネル「NO GOOD TV」のハロウィンイベント『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』が、10月31日に東京ガーデンシアターで開催された。赤西が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。
イベントには錦戸と赤西のほかにも、山田孝之、小栗旬、三浦翔平、ヒコロヒー、津田篤宏（ダイアン）、狩野英孝らが出演。ハロウィン仮装企画として、出演者だけでなく、来場者も全身仮装で入場した。
赤西は「何らかの領域は展開されたはず」と記し、五条悟（『呪術廻戦』）のコスプレを披露。宮粼駿に扮装した山田とのツーショットも投稿している。
山田も当日のステージショットを数多くポスト。錦戸はやしきたかじん、小栗は宇髄天元（『鬼滅の刃』）、三浦翔平は“マイキー”こと佐野万次郎（『東京卍リベンジャーズ』）に扮している。
コメントには「たまらなくかっこいい」「お二人とも、そっくりですー」「再現率高すぎます」などの反響が集まっている。
（文=リアルサウンド編集部）