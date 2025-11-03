ここ数年、所沢が急成長しているらしい。【画像】東京と埼玉のちょうど境目にある“ナゾの通過駅”「秋津」を写真で一気に見る池袋駅から特急に乗ったら20分足らず。特急券が惜しいというなら急行でも20分ちょっとだから、そんじょそこらの東京都内のベッドタウンよりも都心に近い。駅ビルから駅前のプロペ通りまで周辺の活気は言わずもがなで、大きなマンションも次々に建っている。さらに都心への通勤はもとより、西武池袋