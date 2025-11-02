Japan Mobility Show 2025（ジャパン・モビリティー・ショー＝モビショー）が10月30日、東京ビッグサイトで開幕した。会期は11月9日まで。モビショーの主役はクルマだが、今回は例年にも増して新しい時代の到来を感じさせる展示が目白押しだった。最初に驚いたのはホンダのロケットだ。モビリティーには違いないが、これは宇宙へのモビリティー。その名も「サステナブルロケット」だ。6月に北海道大樹町で離着陸実験を行った、