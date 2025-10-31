ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 車掌が中指を立てた動画がXで拡散…遠州鉄道が大炎上する事案に 撮り鉄 浜松市 静岡県 炎上・批判 時事ニュース X（Twitter）で話題 集英社オンライン 車掌が中指を立てた動画がXで拡散…遠州鉄道が大炎上する事案に 2025年10月31日 11時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 遠州鉄道を巡る動画がXで拡散され、大炎上したと集英社オンラインが伝えた 投稿者によると、電車を撮影中に車掌から中指を立てられるなどしたという 遠州鉄道の担当者は今回の事案を事実と認め、今後の対応は検討中だとした 記事を読む おすすめ記事 度肝を抜くプロポーションに目が離せない！韓国人気チアの“ダイナマイト級”私服SHOTにファン騒然【PHOTO】 2025年10月30日 6時0分 「各人が最高のエロコンテンツを量産すれば孤独も減らせるかも！」驚異の動画生成AI『Sora2』が示した近未来 2025年10月27日 7時30分 玉川徹氏 ＡＩ使った高市首相ニセ動画広告に強い懸念「ネットだけで情報を得ている人は大きなリスクを抱えている」→オールドメディアが信頼性を保てるように変革を 2025年10月30日 9時59分 マツコ、スーパーで直面しがちな“理不尽すぎること”「ずっと睨まれる時がある」と嘆き 2025年10月29日 9時30分 床の上をクネクネとうごめく『怪しい物体』→つついてみると…110万再生を記録した微笑ましい瞬間に「あるあるだよねｗ」「ホラーかと思ったｗ」 2025年10月27日 10時0分