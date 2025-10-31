車掌が中指立てて発車…あの”きさらぎ駅”の舞台と考察されている遠州鉄道が大炎上…現場は「線路内侵入」「暴言」撮り鉄マナー違反多発で電車も急ブレーキ集英社オンライン

車掌が中指を立てた動画がXで拡散…遠州鉄道が大炎上する事案に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 遠州鉄道を巡る動画がXで拡散され、大炎上したと集英社オンラインが伝えた
  • 投稿者によると、電車を撮影中に車掌から中指を立てられるなどしたという
  • 遠州鉄道の担当者は今回の事案を事実と認め、今後の対応は検討中だとした
記事を読む

おすすめ記事

  • 度肝を抜くプロポーションに目が離せない！韓国人気チアの“ダイナマイト級”私服SHOTにファン騒然【PHOTO】
    度肝を抜くプロポーションに目が離せない！韓国人気チアの“ダイナマイト級”私服SHOTにファン騒然【PHOTO】 2025年10月30日 6時0分
  • 米OpenAIがAI動画生成アプリ『Sora2』を9月30日に公開すると、世界中でSNSに生成動画が投稿され、お祭り騒ぎに
    「各人が最高のエロコンテンツを量産すれば孤独も減らせるかも！」驚異の動画生成AI『Sora2』が示した近未来 2025年10月27日 7時30分
  • 　テレビ朝日
    玉川徹氏　ＡＩ使った高市首相ニセ動画広告に強い懸念「ネットだけで情報を得ている人は大きなリスクを抱えている」→オールドメディアが信頼性を保てるように変革を 2025年10月30日 9時59分
  • マツコ、スーパーで直面しがちな“理不尽すぎること”「ずっと睨まれる時がある」と嘆き
    マツコ、スーパーで直面しがちな“理不尽すぎること”「ずっと睨まれる時がある」と嘆き 2025年10月29日 9時30分
  • 床の上をクネクネとうごめく『怪しい物体』→つついてみると…110万再生を記録した微笑ましい瞬間に「あるあるだよねｗ」「ホラーかと思ったｗ」
    床の上をクネクネとうごめく『怪しい物体』→つついてみると…110万再生を記録した微笑ましい瞬間に「あるあるだよねｗ」「ホラーかと思ったｗ」 2025年10月27日 10時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
    2. 2. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
    3. 3. 「早苗バッグ」大人気 半年待ち
    4. 4. 1999年の主婦殺害 容疑者を逮捕
    5. 5. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
    6. 6. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
    7. 7. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
    8. 8. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
    9. 9. Amazon配達で副収入 意外な利点
    10. 10. 安達祐実 井戸田と離婚した理由
    1. 11. イラン代表バレー選手に脳死判定
    2. 12. スーパー戦隊は「自転車操業」
    3. 13. 医師免許なしでがん治療 男逮捕
    4. 14. 歌手キタムラリョウ 行方不明か
    5. 15. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
    6. 16. 三郷市ひき逃げ 起訴内容認める
    7. 17. 浪川大輔 読み間違いに会場爆笑
    8. 18. ハロウィンで性被害 女性の叫び
    9. 19. SEXY女優 朗希と結婚したかった
    10. 20. 日韓首脳会談 友好ムード演出
    1. 1. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
    2. 2. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
    3. 3. 「早苗バッグ」大人気 半年待ち
    4. 4. 1999年の主婦殺害 容疑者を逮捕
    5. 5. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
    6. 6. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
    7. 7. 医師免許なしでがん治療 男逮捕
    8. 8. ハロウィンで性被害 女性の叫び
    9. 9. 三郷市ひき逃げ 起訴内容認める
    10. 10. 日韓首脳会談 友好ムード演出
    1. 11. 田久保氏「除籍かなと思って」
    2. 12. クマ銃猟に抗議 不売運動が波紋
    3. 13. スーパー戦隊シリーズ放送終了へ
    4. 14. 挿すのやめて 地下鉄SNSに反響
    5. 15. 「宮崎勤」追い詰めた女児の機転
    6. 16. やりきった 田久保氏涙止まらず
    7. 17. 田久保氏 ボーナス阻止されたか
    8. 18. 4400円分のおこめ券 配布開始へ
    9. 19. 「早苗バッグ」話題 全色完売に
    10. 20. クマ駆除→クレームで職員疲弊か
    1. 1. ラブホで中高年が救急車呼ぶ事態
    2. 2. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
    3. 3. 赤ちゃんの名前ランキング発表
    4. 4. モバブ リサイクル法回収対象に
    5. 5. 日本代表の選手 11歳で性加害か
    6. 6. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
    7. 7. 石原慎太郎さんの訃報に妻叫んだ
    8. 8. 瑶子さま 園遊会で途中退席騒動
    9. 9. 万博テント 閉幕後の行き先発表
    10. 10. 昭恵さん トランプ氏への贈り物
    1. 11. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
    2. 12. ラブホで弟死亡 頬が冷たかった
    3. 13. 無印良品の芳香剤 約60万本回収
    4. 14. 放火した保育士 駆り立てた衝動
    5. 15. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
    6. 16. 一部で疑惑報道 維新藤田氏抗議
    7. 17. 山口組若頭「有名暴力団」を訪問
    8. 18. 「岩手の婚活本」炎上した背景
    9. 19. 西村氏 高市氏の媚び批判に私見
    10. 20. 性交渉が少ない人 ボケやすいか
    1. 1. 台湾到着の欧州人はほぼ日本行きの便に乗り継ぎ、「台湾旅行は悲惨」と嘆き―台湾メディア
    2. 2. 米男性に移植された豚の腎臓機能
    3. 3. 一転…トム・クルーズに破局報道
    4. 4. トランプ氏に「無理だな」反響が
    5. 5. 大食い配信者が吐き出す姿が物議
    6. 6. 米国 韓国政府に圧力をかけたか
    7. 7. オランダ 極右政党が大幅議席減
    8. 8. 6300円の斬新すぎる下着 即完売
    9. 9. 6歳に銃撃 米担任は「死んだ」
    10. 10. G-DRAGONがAPEC晩餐会で単独公演
    1. 11. 景気悪もインフレ加速 NZで何が?
    2. 12. 韓国大統領 日本との関係重視か
    3. 13. NewJeans 5人の主張退けられる
    4. 14. イスラエル軍が徴兵へ デモ行進
    5. 15. 中国追加関税10%引き下げへ 米
    6. 16. 米国をけん制 露が米国をけん制
    7. 17. 中国製の自動車輸出に新たな課題
    8. 18. ルーブルの強盗 新たに5人逮捕
    9. 19. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    10. 20. 米国と中国 9カ月ぶりに停戦へ
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. アルファードなど128万台回収へ
    3. 3. 確定申告悪用した 不正還付急増
    4. 4. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
    5. 5. 「共働き夫婦増えた」報道の雑さ
    6. 6. 国内屈指の玩具会社で不正横行か
    7. 7. 食べ放題 安さの裏にある最適化
    8. 8. 「働きやすい企業」の陰湿な実態
    9. 9. ホリエモン「AI時代こそ働け」
    10. 10. 糖質よりタンパク質 寿命縮める?
    1. 11. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    2. 12. 「国産牛なら安全」に潜む罠
    3. 13. ANAエアージャパン 来年3月休止
    4. 14. 「思考停止」が使う「浅言葉」
    5. 15. 日本人が幸せに生きるヒント
    6. 16. 高市政権で異変 新NISAに不安も
    7. 17. 月収100万円で年金見込み20万円
    8. 18. UMJ 個人情報が流出した可能性
    9. 19. NY株式 ダウ平均は続落
    10. 20. 老後資金2000万円は必要? 準備は
    1. 1. スマホにマイナカード追加で障害
    2. 2. X 11月10日までに「ご対応を」
    3. 3. 「音の違い」を聴き比べてみた
    4. 4. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    5. 5. 3画面14ポート Ankerに驚き
    6. 6. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
    7. 7. 「Pixel 10a」の画像を公開
    8. 8. スマホユーザー必携のアプリ
    9. 9. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
    10. 10. 名刺交換のストレス解放する名刺
    1. 11. 大画面の折りたたみiPadは不要?
    2. 12. まるでソファ ゲーミングチェア
    3. 13. 2時17分に子ども失踪 米人気映画
    4. 14. 「お鍋の名脇役」に幅広の麺登場
    5. 15. 「失敗作」となったリズムマシン
    6. 16. 国際刑事裁判所 作業環境を一新
    7. 17. Apple 第4四半期決算が過去最高
    8. 18. 首相会見の「言葉」はこの10年でどう変わったか？AmiVoice APIで8時間分の音声をテキスト化して見える隠れた社会のトレンドとは？
    9. 19. 24インチディスプレイ上でユーザーの操作にインタラクティブに反応する次世代のボードゲーム「Board」
    10. 20. 脳血管疾患治療者の7割を占める「脳梗塞」治療に光　治療薬候補「TMS-007」とは
    1. 1. イラン代表バレー選手に脳死判定
    2. 2. ソフトB周東 実は骨折していた
    3. 3. ソフトB・有原航平 MLB再挑戦か
    4. 4. ド軍戦の客席に一世風靡した女性
    5. 5. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
    6. 6. ミスターゼロ阪神・石井の涙にネットも“もらい泣き”「石井大智の涙はあかん」「自分を責めないで」
    7. 7. 「箱根はOKだろうか」　ミズノが突然発表した仰天シューズが話題「時代がDr.中松に近づいた」
    8. 8. 大谷夫妻が選んだ高級ベビーカー
    9. 9. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
    10. 10. ソフトバンク 5年ぶりの日本一
    1. 11. 大谷の打撃封じ込めた理由 告白
    2. 12. 巨人のコーチ人事「疑問が残る」
    3. 13. ド軍崖っぷち 新打線が不発に
    4. 14. 世界的ラッパー 大谷に嘲笑投稿?
    5. 15. 崖っぷちド軍に「内部崩壊」危機
    6. 16. ポニテの大谷妻が話題「激カワ」
    7. 17. ド軍の起用法に韓国メディア疑問
    8. 18. ド軍止まらぬミスに「辛い」苦言
    9. 19. 元大関 現役時の驚くべき食生活
    10. 20. 阪神・佐藤輝明 来オフMLB挑戦へ
    1. 1. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
    2. 2. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
    3. 3. 安達祐実 井戸田と離婚した理由
    4. 4. スーパー戦隊は「自転車操業」
    5. 5. 歌手キタムラリョウ 行方不明か
    6. 6. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
    7. 7. 浪川大輔 読み間違いに会場爆笑
    8. 8. テレ朝「戦隊シリーズ」50年の歴史に幕「ゴジュウジャー」を最後に　背景に制作費も　人気俳優多数輩出
    9. 9. SEXY女優 朗希と結婚したかった
    10. 10. 北川景子が「絶望」共感の声続出
    1. 11. 森香澄が下着姿に 胸元の異変
    2. 12. 酒のツマミ終了すっぱ抜かれ怒り
    3. 13. TVから姿消した三浦瑠麗氏の現在
    4. 14. 佐藤二朗 生放送で「ガチ謝罪」
    5. 15. 橋下徹氏「ここは赤旗頼むで」
    6. 16. 草間リチャード 予告登場で混乱
    7. 17. ウマ娘のフラスタ騒動 返金困難
    8. 18. クマ巡る副議長の疑惑 苦情殺到
    9. 19. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
    10. 20. S戦隊シリーズ 終了の理由は
    1. 1. ガチ素人の婚活番組 なぜ消えた
    2. 2. 200点 ミスドの新作が侮れない
    3. 3. 中身スカスカ? カツサンドを調査
    4. 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    5. 5. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
    6. 6. 週6ユニクロの女性が推す逸品
    7. 7. 減量を成功させる食事制限のコツ
    8. 8. マック 5年ぶり復活の期間限定品
    9. 9. 長く使えるワークマンのアウター
    10. 10. 自分らしく生きたいのに。幼少期の「母の期待」がいまだに心を縛る【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤 後編】
    1. 11. 妻が突然失踪 探偵事務所に調査
    2. 12. GU「着回し力抜群ワンピ」発見
    3. 13. 106万円の壁 超えても大丈夫?
    4. 14. ジワジワ注目のウルフカット
    5. 15. UNIQLO注目のブラウンアイテム
    6. 16. 糖質制限の「実は危険」に警鐘
    7. 17. スタバ福袋 注目の中身は?
    8. 18. 相手に困惑する女子からのLINE
    9. 19. 即戦力になる「優秀スカート」
    10. 20. 女友達をバカに「いい気味だわ」