車掌が中指立てて発車…あの”きさらぎ駅”の舞台と考察されている遠州鉄道が大炎上…現場は「線路内侵入」「暴言」撮り鉄マナー違反多発で電車も急ブレーキ

鉄道ファンのあいだで人気の鉄道会社「遠州鉄道」の車掌が、利用客と思われる相手に中指を立てた動画が「X」上で拡散され大炎上している（31日現在は削除済み）。「集英社オンライン」が同社の担当者に炎上した事案について問い合わせたところ動画の“事案”を認め「決してお客様に対してあってはならないことです」とコメントが返ってきた。

【画像】『きさらぎ駅』の舞台と考察され、今回の炎上の舞台となった「さぎの宮駅」

静岡県内で最も人口が多く、政令指定都市でもある浜松市。街の中心から南北を結ぶ「遠州鉄道」は、鉄道だけでなくバス事業も運営しており、百貨店、介護、不動産などのグループ企業も数多く存在している。市民の生活に欠かせない大企業だ。

そんな「遠鉄」のある駅で10月29日に“炎上事案”は起きた。

〈拡散希望 遠州鉄道にてホームで電車を待っているだけでどけと言ってくる。切符を渡す際、舌打ちをしてきたり電車を撮ってるだけで中指を立ててきます！ 明らかに悪意のある行動だと思われます。適切な処罰が下ることを祈ってます〉

投稿主はよほど怒り心頭なのだろう、他の投稿は一切ない、今月作られた匿名アカウントだが、車掌は発車直前にカメラに向かって確かに中指を立てている。投稿主は車掌のアップ写真も掲載。

投稿は30日20時までに150万回以上再生され（現在は投稿を削除）拡散。投稿主のコメント欄には〈あり得ない〉〈中指たてるのはアウト〉〈鉄オタとおもってバカにしてるな〉といったコメント、さらには〈晒す前に会社に言ったら？〉といった冷静なコメントも寄せられていた。

いったい何があったのか？

現場となった駅は浜松市中央区にある「さぎの宮駅」。駅周辺の住民が通勤・通学に使う一般的な無人駅だが、実はネットの都市伝説「きさらぎ駅」の舞台だと考察されている駅でもある。新浜松駅から電車に乗った女性が見知らぬ「きさらぎ駅」に到着し、そこで次々と奇妙な体験をするという都市伝説だ。

「『きさらぎ駅』は2004年に行方不明になった女性が、匿名掲示板に書き込んだとされる怪奇体験談。書籍、漫画、映画などでも扱われ、現地には鉄道ファンやミステリーファンも多く訪れます」（地元住民）

「乗客の安全を考えると本当にどうにかしたい」

そんな人気駅に“出没”するのは、近年問題となっている「迷惑撮り鉄」たちだ。今回の投稿主は「鉄道ファン」か定かではないが、駅職員も一部の迷惑客の存在に頭を悩ませているようだ。遠州鉄道のある職員が現状を証言する。

「一部の利用客のマナーがあまりよろしくなくて我々も悩んでいます。線路内に立ち入って撮影するかた、ホームを走るかた、安全柵から身を乗り出して撮影するかたもいて。運転手は、月に3、4回は急ブレーキをかけますね。そういうかたは注意しても『うるせーなー』と逆ギレしてくる。乗客の安全を考えると本当にどうにかしたいです。

私は今回の事案については車掌に話も聞いてないし、何があったのか分かりませんが、動画に映っている車掌は弊社の男性の車掌で下り車線の列車です。ただ、何があったとしても中指を立てるのはよろしくない」

遠州鉄道の担当者に今回の事案について問い合わせると、こう回答があった。

「現在、調査中のため経緯や詳細はお答えしづらい状況ですが、車掌から聞き取りをしたところ29日にさぎの宮駅で中指を立てたことは事実です。動画に関連して複数のご意見、問い合わせをいただいております。どのような事情があろうとお客様に対して、あのようなことをするのは決してあってはいけないことですので、今後も指導を徹底していきます。今後の対応については検討中です」

車掌はなぜ中指を立てたのか……都市伝説の舞台でまたひとつ“謎”ができてしまった。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班