故安倍晋三首相のものまねで知られるお笑い芸人、ビスケッティ佐竹（43）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相のものまねを披露したお笑いタレント、キンタロー。（44）への批判に言及した。キンタロー。は24日、自身のXやインスタグラムで高市首相のものまねを披露。「引き続き国民の皆様に沢山喜んでもらえるべくまねて！まねて！まねあげてまいります！！」と意気込みをつづり、ハッシュタグでは「#やりはじめ