フライブルクのMF鈴木唯人が29日、DFBポカール2回戦のデュッセルドルフ戦で加入後初のフル出場で初アシストを記録した。2-1でリードする後半アディショナルタイム、フライブルクは相手にCKを与える。デュッセルドルフはGKも上がって同点を目指す中でクロスボールを跳ね返すと、こぼれ球を繋ぎにかかった相手選手のパスがペナルティエリア手前にいた鈴木のもとへ転がった。鈴木はこれをダイレクトで敵陣に大きく蹴り込み、無人