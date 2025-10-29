関電工やクラフティア（旧九電工）が急騰し上場来高値を更新。電力工事関連株が一斉高となっている。２８日の取引終了後、きんでんとトーエネックが２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、２６年３月期の通期業績予想を修正した。両社とも通期業績予想を引き上げ、これを受け翌２９日の株価は急騰。電気工事関連株の物色人気化につながったようだ。サンテックやユアテック、北陸電気工