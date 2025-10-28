◇高校野球秋季九州大会神村学園4―1沖縄尚学（2025年10月28日SOKKENスタジアム）今年の夏の甲子園で日本一に輝いた沖縄尚学は神村学園に1―4で敗れた。九州の一般選考枠は4。11年秋の創成館が準決勝でコールド負けして選ばれなかった例はあるが、近年は上位4校が選ばれているだけに春のセンバツ出場は遠のいた。先発は今夏の甲子園決勝でも頭から投げた新垣。5回に先制を許しながら粘り強く投げていたが、7回に追加点を