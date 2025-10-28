スターバックスコーヒージャパンは11月1日、全国24店舗を展開するお茶に特化した「スターバックス ティー & カフェ」で、冬限定ドリンクとスイーツを発売する。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆ドリンク〈1〉レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ(テイクアウト776円、店内790円)〈2〉レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ(テイクアウト687円、店内700円)〈3〉