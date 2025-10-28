ローソンは10月28日、秋の味覚が楽しめる「お芋」の新作スイーツとパンを発売する。ラインアップは全4品。高い糖度とねっとりした食感が特徴のさつまいも「紅はるか」を使ったロールケーキやクリームパン、クイニーアマンなどを取りそろえる。ローソン『お芋』スイーツ･パン〈秋の味覚「お芋」の新作スイーツ&パン〉◆Uchi Café おいものクレープほんのり甘く、ほっくりした食感のスイートポテトとカスタードホイップ、カ