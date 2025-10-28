トランプ米大統領が、最近受診した健康診断でＭＲＩ検査を受けていたと明かした/Ken Cedeno/Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２７日、最近ウォルター・リード米軍医療センターを訪れた際に磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ）検査を受けたと明らかにした。トランプ氏が今年２度目となる健康診断の理由に言及したのは初めて。同氏の健康状態について、新たな疑問が浮上している。「ＭＲＩ検査を受けた。結果は完璧だ