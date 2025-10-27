午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４１５、値下がり銘柄数は１５５、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、精密機器、証券・商品、情報・通信、卸売、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS