ロシア大統領府が26日に公開したゲラシモフ参謀総長（手前）とプーチン大統領が参加した会合（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は26日までに、超長射程の原子力推進式巡航ミサイル「ブレベスニク」の発射実験が完了したと述べ、配備のためのインフラ整備の開始準備を指示した。ブレベスニクは核弾頭も搭載可能で世界に類例のない独自兵器だと誇示した。大統領府が26日、ゲラシモフ参謀総