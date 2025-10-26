先の参議院議員選挙で当選し国会入りを果たした新政党「チームみらい」の安野貴博党首が、自民・維新両党が合意した衆議院の比例議席削減に強く反対している。削減することで政治家の新陳代謝が妨げられるうえ、現役世代の声が国会に届かなくなるからだという。「政治とカネの問題」への取り組みも含め、安野氏に詳しく話を聞いた。 【画像】安野貴博氏のパソコンのデスクトップとスマホの画面 「健全な競争環境をつくるた