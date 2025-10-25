FC東京は10月25日、J１第35節でファジアーノ岡山と味の素スタジアムで対戦。３−１で勝利を収めた。11位のFC東京がホームに15位の岡山を迎えた。スタメンにはGKキム・スンギュ、DF室屋成森重真人、長友佑都、アレクサンダー・ショルツ、MF高宇洋、遠藤渓太、小泉慶、マルコス・ギリェルメ、FW佐藤恵允、仲川輝人が名を連ねた。序盤こそ相手の前からの激しいプレッシャーに苦戦して前進できず。サイドから再三にわたってク