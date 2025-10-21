BLUESOUND NODE(N132) PDNは、BLUESOUNDのストリーマー新製品として、「BLUESOUND NODE(N132)」を11月に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は11万円前後。 2013年に登場した初代NODEの主要部品と回路設計を刷新し、よりクリーンで精緻なサウンドを実現したというのが新型の「N132」となる。 BLUESOUND NODE(N132) 10周年記念モデルである「NODE X」で導入されたハイエンド機能セット