中国・杭州発、韓国ソウル行きの航空機で18日、機内の手荷物から火が出るトラブルが発生した。火元はモバイルバッテリーのリチウムイオン電池で、旅客機は上海空港に緊急着陸した。日本でも7月から機内への持ち込み規制を強化している。収納棚の手荷物から炎と煙で機内騒然機内の収納棚から上がる赤い炎、乗客からは悲鳴が上がる。18日、中国・杭州から韓国ソウルの仁川空港に向かっていた中国国際航空の旅客機内で火災が発生。火