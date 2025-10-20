■アメリカvs中国の貿易戦争、再び10月9日、中国政府は、希土類＝レアアース関連技術の輸出を規制すると発表した。中国としては、米中首脳会談前に米国に揺さぶりをかけ、交渉を有利に進めたい考えがあるのだろう。それに対して、10日、トランプ大統領は中国の措置を激しく非難し、11月1日から対中関税を100％上乗せすると発表した。米中関係の緊迫化は、世界経済にマイナスの影響を与えることが懸念される。写真＝iStock.com／rar