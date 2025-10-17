トヨタと「水素」を体感するイベントを都内で共同開催トヨタ自動車とドイツのBMWは10月4、5日、都内で燃料電池車（FCV）の燃料の水素を身近に感じる体感イベント「BMW×TOYOTA H2 DAYS」を開催した。両社のFCV展示や試乗体験、開発担当者によるトークセッション、ミニカー教室、水素グリルを使った料理の提供などが行われた。このイベントに合わせて、BMWのFCV「iX5 Hydrogen」に試乗する機会を得た。トヨタとBMWは2024年に、