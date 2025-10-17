秋になると、子どもたちが夢中になるどんぐり拾い。そんな微笑ましい光景を利用したユニークな取り組みが、茨城県の「日立市かみね動物園」で注目を集めています。その名も「どんぐりポスト」!! いったいどんなポストなのでしょうか?カバの前にある「どんぐりポスト」。10日間でこんなに溜まりました!みんな拾ってくれてありがとう。動物たちのおやつにします。まだ設置しているので、どんどん拾って入れてね。(園外のものは農薬