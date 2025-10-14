JR西日本グループは14日、大阪・関西万博の会場内オフィシャルストアで販売していた商品などを、会場外で継続販売すると発表した。【写真】ミャクミャク＆イコちゃん仲良し2ショット…アイテムいろいろJR西日本グループは「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店」を運営していた。ミャクミャクとカモノハシのイコちゃんのコラボアイテムなどが大人気となった。万博は13日に閉幕。これを受けて継続販売を