「コント日本一」を決めるお笑いコンテスト「キングオブコント2025」の決勝戦が2025年10月11日に行われた。SNSでは、準優勝となったお笑いトリオ・や団によるコントの内容が賛否を呼んでいる。「あの大将、『口は悪いけど愛がある』んだろうな」や団は、本間キッドさん、中嶋享さん、ロングサイズ伊藤さんからなるお笑いトリオだ。キングオブコントでは22年大会から4大会連続で決勝に進出している。ファーストステージでは、町中華