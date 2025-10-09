日本代表は9日、キリンチャレンジカップ・パラグアイ戦(10日・パナスタ)の前日練習を試合会場のパナソニックスタジアム吹田で行った。左足首を痛めているMF久保建英(ソシエダ)は引き続き別メニューで調整し、FW前田大然(セルティック)も左足に張りがあるため練習参加を回避。冒頭15分間が報道陣に公開され、24人でウォーミングアップを行った。日本代表は今月6日に始動し、8日までは千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで調整