肩こり、目の疲れといった体の不調を手軽に改善するにはどうすればいいのか。「はちみつMIO」の名前で活動するセラピストの加藤美緒さんは「そんなときは親指と人差し指の腹を合わせて行う指リンパマッサージがおすすめ。一度に10分行うよりも、30秒を何度もくり返すほうが効果が出る」という――。※本稿は、はちみつMIO『30秒引っ張るだけで美肌も健康も手に入る！魔法の指リンパ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■