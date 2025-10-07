12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の応援歌が、３人組バンドT.N.Tの楽曲「未来へ」に決定した。応援歌を担当するT.N.Tは、手越祐也（Vo.）、Furutatsu（Ba.）、kyohey（Dr.）によるロックバンド。バンド名は『The Next Trigger』の略称であり、現行音楽シーンの”新たな起爆剤”になるというメンバーの想いが込められている。2025年２月に活動を開始し、４月には横浜・ぴあアリーナMMで初パフォーマンス