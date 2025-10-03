TBSは3日、「15秒以内」という史上最短のショートコント日本一を決める賞レース『求人ボックスpresents短劇王2025』を、11月にTVer、YouTubeTBS FREEにて配信することを発表した。【写真】『ラヴィット！ロック2025』で熱く語る川島明『短劇王』のエントリー方法はいたってシンプルで、撮影した15秒以内のショートコント動画に指定のハッシュタグ「＃短劇王2025」を付けて応募者自身のXやTikTokのアカウントに投稿するだけ。