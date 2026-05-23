女優のトリンドル玲奈（34）が、23日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、妊娠、出産について語った。一昨年1月に俳優の山本直寛との結婚、今年2月に第1子出産を、それぞれ発表。「母になりました」とあらためて報告した。性別は女の子であることを明かしている。産後2カ月あまりでの仕事復帰。「麒麟」川島明からは「たった2カ月ちょっとですよ？大丈夫ですか？体力的な面は」と心配の