カメラが捉えた万引きの瞬間。執念の逮捕劇です。東京・江東区の無人古着販売店に現れた1人の男。Tシャツ5枚をひとつかみにしバックに入れると、レジを通さず外へ出ようとします。するとその時、飛び出したのは店のオーナー。店のオーナー：ぜってー逃がさねえぞ！って。この店では2024年の夏、男にTシャツ1枚を盗まれる窃盗の被害に遭っていました。それから約1年後の9月26日、男がTシャツ3枚を手に逃走。その2日後にはTシャツ4枚