ニューストップ > 国内ニュース > 牧島かれん氏が自民党研修会で…小泉進次郎氏の陣営でステマ疑惑、新… 小泉進次郎 時事ニュース 自民党 総裁選 ゴシップ 文春オンライン 牧島かれん氏が自民党研修会で…小泉進次郎氏の陣営でステマ疑惑、新展開？ 2025年10月3日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小泉進次郎氏の陣営の「ステマ疑惑」について、文春オンラインが報じた 広報班長を辞任した牧島かれん氏が同疑惑と無関係とは思えないと自民関係者 牧島氏は3月の研修会で選挙運動におけるSNSの使い方について話していたそう 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 杉本彩 「オスとして認められない」→デートで割り勘男性に超辛口評価、「１００％男の人が払って頑張る姿を見せることが素敵」 2025年10月2日 15時46分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分 「二番煎じ狙ってる」木下優樹菜 13歳長女がTikTok開設…ネットで指摘される辻親子との“決定的な差” 2025年10月1日 19時10分