もちもち食感で人気の「丸亀うどーなつ」から、秋の新作「まろん味」が登場します。栗の甘露煮と渋皮栗ペーストを練り込んだ生地は、芳醇で濃厚な味わい。ほっと心を癒してくれる優しい甘さは、リラックスタイムのお供にもぴったりです。さらにチョコ、きなこ、きび糖の全4種ラインアップで展開。秋の味覚を存分に楽しめる「丸亀うどーなつ」で、大切な人とシェアしてみませんか？ 栗の香り広がる「まろん味」