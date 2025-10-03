秋限定♡「丸亀うどーなつ」から栗の新作まろん味が登場！

もちもち食感で人気の「丸亀うどーなつ」から、秋の新作「まろん味」が登場します。栗の甘露煮と渋皮栗ペーストを練り込んだ生地は、芳醇で濃厚な味わい。ほっと心を癒してくれる優しい甘さは、リラックスタイムのお供にもぴったりです。さらにチョコ、きなこ、きび糖の全4種ラインアップで展開。秋の味覚を存分に楽しめる「丸亀うどーなつ」で、大切な人とシェアしてみませんか？

栗の香り広がる「まろん味」

新登場の『丸亀うどーなつ まろん味』は、栗の甘露煮と渋皮栗ペーストを練り込んだ贅沢な一品。

もっちもちの生地と栗のほっくり感が相まって、まるでスイーツのような味わいに仕上がっています。特製の栗味パウダーで、さらに秋らしい香りと奥行きのある甘さが楽しめます。

人気の全4種ラインアップ



まろん味に加え、濃厚なチョコ味、香ばしいきなこ味、やさしい甘さのきび糖味が揃い、気分やシーンに合わせて選べるのも魅力。

『チョコ味』（350円）はチョコチップとココアビスケットを練り込み、リッチな仕上がり。『きなこ味』（300円）は香ばしさと甘さの黄金バランス。『きび糖味』（300円）は素朴でほっとする甘さが特徴です。

商品概要

『丸亀うどーなつ まろん味』

価格：5個入り・350円（税込）

『丸亀うどーなつ チョコ味』

価格：5個入り・350円（税込）

『丸亀うどーなつ きなこ味』

価格：5個入り・300円（税込）

『丸亀うどーなつ きび糖味』

価格：5個入り・300円（税込）

販売店舗：全国の丸亀製麺（※一部店舗を除く）

販売期間：まろん味は2025年10月7日(火)～、その他は好評販売中

備考：数量限定のため、売り切れ次第終了

秋の味覚を楽しむなら今♡

今年の秋は「丸亀うどーなつ」で、もっちもちの癒し時間を過ごしてみませんか？まろん味をはじめとする全4種は、それぞれ異なる甘さや香ばしさで、気分に合わせて選べる楽しさがあります。

大切な人とシェアするのも、自分へのご褒美にもぴったり。全国の丸亀製麺で手に入るこの季節限定スイーツで、秋の美味しさを心ゆくまで堪能してください♪