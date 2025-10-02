ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > インドネシア東ジャワ島の学校が崩壊し生徒約60人が下敷き「生存反応… インドネシア 海外の事件・事故 海外・国際ニュース 読売新聞オンライン インドネシア東ジャワ島の学校が崩壊し生徒約60人が下敷き「生存反応なし」 2025年10月2日 21時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと インドネシア東ジャワ州にある寄宿学校の建物が崩壊した事故 2日午後、生存率が急激に下がるとされる「発生から72時間」が過ぎた 生徒約60人が下敷きになっているとみられ、当局は生存反応はないとしている 記事を読む おすすめ記事 インドネシアの学校倒壊、５人救出も残る生徒は望み薄か 2025年10月2日 16時21分 インドネシアの学校倒壊、懸命の捜索続く ９１人安否不明、閉じ込められた６人の救助に全力 2025年10月2日 11時5分 幼稚園バスが住宅突っ込む、千葉 運転手死亡、園児6人軽傷 2025年9月29日 17時42分 米政府、7年ぶりに「閉鎖」、数十万人の職員が休暇や解雇に 2025年10月2日 10時20分 “いじめ”認定 焼津市に転校後 中3女子生徒が自ら命絶つ…“いじめのサイン”に担任は気付かず「Good job」両親は焼津市を提訴(静岡・焼津市) 2025年9月30日 17時4分