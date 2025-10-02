ビックカメラは10月3日に、ダイソン初となるスタイリッシュなブラックカラーで、ハイパワーながら優れた静音性を備えたスティッククリーナー「Dyson Cyclone DS20」（SV55 FF BK）の販売を、ビックカメラグループの掃除機取り扱い店舗、および公式オンラインショップにて開始する。価格は5万9800円。●運転時間は40分から最長60分にパワーアップ「Dyson Cyclone DS20」は、従来機種「V12」シリーズのパワフルな吸引力はそのま