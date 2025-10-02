「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2025年10月2日にXで、「よこすか開国花火大会2025」が中止になった理由について、「こんなん予測してた人おるん？」と驚きの声を上げた。米政府機関の一部閉鎖を受けて日米親善イベントが中止横須賀観光協会は2日、10月5日に開催予定だった「日米親善ヨコスカフレンドシップデー2025」について、米政府機関が予算の失効で一部閉鎖されたことを受け中止となる旨、米海軍横須賀基地から連絡が