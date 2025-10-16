１６日の東京株式市場は売り買い交錯の中も頑強な値動きで日経平均株価は上値指向を継続しそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸはプラス圏とマイナス圏を往来する展開だったが大引けは安くなった。一方、仏ＣＡＣ４０は終始堅調な値動きで２％高となっている。米国株市場では朝方はリスクオンの地合いでＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大きく上昇したが、その後は一時