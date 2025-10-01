関大は１日、宮本勝浩名誉教授が試算した米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）の２０２５年経済効果が１３０２億８５７３万円になると発表した。２４年の約１１６８億１１８１万円から増額となった。ナ・リーグ西地区優勝までの経済効果に限定して分析。過去最高の金額となった理由について宮本名誉教授は、ドジャースの観客動員数が球団史上初の４００万人の大台に乗ったこと、大谷のスポンサー契約が約１５０億円を