スパイク・チュンソフトは、イベント『ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-』について、イベント情報第1弾とイラストレーターORIHARAによるイベントメインビジュアルを公開した。 【画像】ORIHARAによる描き下ろしメインビジュアル 『ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭-』は11月29日にベルサール東京日本橋で開催されるダンガンロンパシリーズ15周年を祝うイベントだ。