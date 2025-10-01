1日未明、大分県中津市のJR日豊本線で、女性が貨物列車にはねられて死亡しました。この事故の影響で特急と普通列車合わせて21本が運休しました。 【写真を見る】「女性が線路に立っていた」JR日豊本線で貨物列車にはねられ女性が死亡特急・普通列車21本運休大分 1日午前4時半頃、中津市のJR日豊本線の今津駅と天津駅の間にある鍋島踏切近くの線路で、女性が貨物列車にはねられ死亡しました。 この事故で上下線がおよそ1時間