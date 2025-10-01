全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田のミャンマー料理店『ババミャンマーヌードル』です。どこか中国風でもある汁ビーフン編集・荒川オススメ！ 豚ホルモンの汁ビーフン「豚ミックスチェーオー」は、アッサリ塩味かつ個性的麺。中国風でもあるが、やはり少々違う味わい。ホルモンなどの具はチリソースにつけて食べるのが現地流。『ババミャンマーヌードル』豚ミック