全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田のミャンマー料理店『ババミャンマーヌードル』です。

どこか中国風でもある汁ビーフン

編集・荒川オススメ！ 豚ホルモンの汁ビーフン「豚ミックスチェーオー」は、アッサリ塩味かつ個性的麺。中国風でもあるが、やはり少々違う味わい。ホルモンなどの具はチリソースにつけて食べるのが現地流。

『ババミャンマーヌードル』豚ミックスチェーオー1100円

『ババ ミャンマーヌードル』編集・荒川オススメ！「豚ミックスチェーオー」の汁なし 1100円

食べれば食べるほど新しい味に出合い、アウトラインが広がるミャンマー料理。それは料理界の「無限に広がる大宇宙」であった。盛りの量も大宇宙…。

『ババ ミャンマーヌードル』

［店名］『ババミャンマーヌードル』

［住所］東京都豊島区高田3-10-24

［電話］03-3205-6033

［営業時間］11時半〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩5分

撮影・文／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

