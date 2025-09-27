有名プレイヤーと共に会場を沸かせる2025年9月26日、幕張メッセで開催されている「東京ゲームショウ2025」内のステージイベント「Red Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda」に、F1レーサーの角田裕毅さんが登壇しました。【真剣！】ゲームでの対決に挑む角田裕毅さん（写真）同ステージでは、角田さんが人気ストリーマーやeスポーツのプロ選手らと共に、競技タイトルとしても知られるFPSゲーム『Apex Legends（エーペックス