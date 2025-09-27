【モデルプレス＝2025/09/27】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、成城大学・石川奈和（いしかわ・なお）さんのインタビュー。【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象