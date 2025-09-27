バンダとロートベットのタトゥーに注目【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）ドジャースの4年連続の地区優勝を祝うシャンパンファイトで、2人の選手の“ボディ”が話題となった。その2人とはアンソニー・バンダ投手とベン・ロートベット捕手。鍛え上げられた肉体にタトゥーが刻まれており、ファンは「やんちゃな2人」「いつも服着てる姿しか見ないけどハンパないわ！」と驚いていた。シャンパンファ