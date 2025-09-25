9月23日に放送されたテレビ朝日系「報道ステーション」での自民党総裁選の候補討論会。メインMCの大越健介キャスターの司会が“偏向的だ”とSNSで大炎上している。「X上では同討論会の切り取り動画が共有され物議を醸しています。大越アナが高市早苗さんの発言を遮って小泉進次郎さんに話を振ったり、高市さんが話し終わる直前に《発言時間をもっときゅっとしていただけると》とジェスチャーしながら短く話すよう促す様子などが