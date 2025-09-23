９月に入って急増しています。応援する自治体に寄付をして返礼品を受け取る「ふるさと納税」ですが、１０月からある制度が禁止されるため、いま駆け込みで寄付する人が急増しています。何が変わるのでしょうか。実りの秋。黄金色に輝き、頭を垂れていたのは収穫期を迎えたコメです。（林記者）「コメどころ・東川です。いま収穫作業の真っ最中です」収穫されていたのはコメどころ・東川町のななつぼし。ふるさと納税返礼品として人