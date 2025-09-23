新年祭で祈りをささげるユダヤ教正統派の信者＝22日、ウクライナ中部ウマニ（AP＝共同）【ウマニ共同】ユダヤ教の新年祭が22日から始まり、正統派「ハシディズム」を信仰する人々の聖地とされるウクライナ中部ウマニに、イスラエルなど世界各国から多数の信者が巡礼に訪れた。支援団体によると22日までに約3万5千人が詰めかけた。ロシアによる侵攻が続くウクライナで、この規模の人数が集まる行事は異例。ウマニにはハシディズ