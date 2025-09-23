「日本はうちの国より暑い」インドネシアやタイなどの東南アジアやインドなどからきた外国人が2025年の日本の暑さについて語るYouTubeやブログが次々にアップされている。気象庁によれば、2025年の夏は関東で35度を超える猛暑日が過去最多を記録した。再生可能エネルギーなどを増やし、脱炭素を国をあげて進めていかなければならない待ったなしの状態だ。では新しく家を建てる場合にどうしたらいいのだろうか。作家の町田哲也さん